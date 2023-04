La boîte à outils de l'auto-entrepreneur

Comment héberger son site internet quand on est auto-entrepreneur? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un problème récurrent affectant les auto-entrepreneurs ayant une présence en ligne. Comment faire pour héberger son contenu de façon fiable et économique? Souvent, les solutions proposées par les grandes sociétés sont disproportionnées ou peu claires. Pire, parfois, la qualité de l'hébergement laisse tellement à désirer que le site est sans cesse en panne. Quels sont les principaux points à vérifier? Tout d'abord, il est important de sélectionner une société établie dans un pays proche de vous, idéalement dans votre pays. Par exemple, si vous êtes en Suisse, une société d'hébergement informatique suisse représente un plus certain: en effet, les lois sur la protection des données sont particulièrement développée non seulement en Europe, mais aussi en Suisse. De plus, en cas de problème, vous avez des possibilités de recours en vertu des lois de ces pays. Ce qui n'est pas forcément le cas aux Bermudes par exemple (croyez-le ou non, de nombreuses sociétés informatiques sont établies dans des paradis fiscaux).



Si vous vous trouverez en France, ce comparatif devrait vous donner des pistes. Dans l'Héxagone, vous avez l'embarras du choix. Mais attention aux sociétés offshore: souvent elles proposent un support très limité et un uptime pas toujours garanti au-dessus de 99%. Il existe heureusement des sociétés réputées opérant en France depuis de décennies. Toutefois, prenez le temps de consulter les propositions d'hébergement mises en avant: certaines offrent un nom de domaine gratuit, et un trafic limité ou illimité. En fonction de vos besoins, vous n'aurez pas forcément besoin d'une taille serveur d'un térabyte, ou de trafic illimité. Il vaut également la peine de vérifier les conditions de vente, car certaines sociétés offrent uniquement le nom de domaine gratuit la première année, et ensuite le prix devient plus élevé. Au final, quelle que soit votre activité, une présence virtuelle est devenue indispensable pour votre petite entreprise: c'est grâce à cette exposition que vous pourrez développer vos parts de marché en-dehors de vos frontières régionales ou nationales.

Les auto-entrepreneurs tirent la sonnette d'alarme face à la crise énergétique



Se sentant abandonnés, de nombreux auto-entrepreneurs en appellent à l'état pour les aider face à la crise énergétique qui se profile pour l'hiver 2022-2023. En effet, face à la hausse des coûts de l'énergie, sans compter une inflation de plus en plus inquiétante, les auto-entrepreneurs se sentent bien seuls, et peu soutenus comparés aux entreprises traditionnelles.



Un baromètre publié par le journal l'Express que près de la moité des auto-entrepreneurs (44%) commencent à ressentir les effets de cette crise. Les coûts de livraison notamment représentent un frein important pour de nombreuses structures, qui ne peuvent plus l'offrir à leurs clients. Résultat: une perte de clientèle non négigeable. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'Etat français n'a pas encore réagi à la crise et n'a pas précisé les contours d'un plan d'aide pour ces nombreux entrepreneurs.

Le retour du blog de l'auto-entreprenariat Bonjour à toutes et à tous, Le statut d'auto-entrepreneur continue à déchaîner les passions en France et ailleurs. Favorisé par certains, fustigés par d'autres, il ne laisse pas indifférent. En ces temps de pandémie COVID-19, un revenu accessoire est devenu plus important que jamais, car beaucoup d'entre-nous ont malheureusement perdu leur emploi. Sur notre blog, nous souhaitons vous aider à faire les bonnes démarches pour vous lancer dans l'auto-entreprenariat, sans engager de frais conséquents. Quelles sont les filières d'activités les plus adaptés au statut d'auto-entrepreneur? Quelles sont les règles de ce statut? Pour commencer, nous vous conseillons la lecture de ce très bon site sur le sujet: https://www.portail-autoentrepreneur.fr/statut-auto-entrepreneur Pour le reste, nous allons revenir chaque semaine sur les meilleurs moyens de gagner de l'argent, que ce soit sur internet ou ailleurs, en utilisant ce statut de façon judicieuse.

Auto-entrepreneurs fleuristes face à la grande distribution Un marché qui ne semble pas vraiment faiblir est la vente de fleurs en ligne. Que ce soit en France, en Suisse ou en Belgique, ils sont de plus en plus nombreux à passer commande sur des sites spécialisés plutôt que d'aller chez un fleuriste. Conscients de ce risque, de nombreux petits commerçants se sont alliés à ces mastodontes de la livraison florale. Pourtant, tout un secteur de ce marché est en train d'échapper à ces toutes petites entreprises: l'envoi de fleurs par la poste. En effet, on trouve de plus en plus de sociétés capables de conditionner leurs bouquets de façon à arriver à destination en bon état, sans avoir besoin de les livrer en personne. Sur ce segment de marché, le volume est primordial pour obtenir des prix plus bas de la part du producteur. Il faut également être bien rôdé en logistique, pour prévoir les stocks nécessaires à l'acheminement. Le client final est-il conscient de cette différence? "La perception du client est difficile à établir de façon définitive", estime David du site Daily-flowers, un site de livraison de fleurs utilisant le réseau postal suisse. "Quand tout va bien, les clients n'ont pas de questions. Toutefois, la logistique a ses avantages et ses inconvénients. Il arrive qu'un colis soit en retard pour des raisons indépendantes de notre volonté, et dans ce cas, des incompréhensions surviennent.". C'est pourquoi la société a décidé d'afficher clairement son mode de livraison sur son site internet. De nombreux autres sociétés ne sont pas aussi transparentes.



Pour Helmut Maier, chez 123Blumen Blumenversand, l'envoi floral par l'intermédiaire d'un fleuriste est un atout qu'ils mettent en avant, mais que les nouvelles générations ont plus de mal à percevoir. "Malheureusement, le métier de fleuriste tel qu'on la connu il y a quelques années est en train de disparaître. Pour ces artisans, il faut s'allier à la grande distribution ou aux sites de vente de fleurs pour espérer continuer". Parmi les points négatifs à relever de l'envoi floral par un fleuriste, ce sont les frais de livraison qui reviennent le plus souvent. Ils sont forcément plus élevés du fait de la remise en main propre - remise en mise propre qui est également une garantie de qualité, car il est préférable de se voir remettre des fleurs que d'ouvrir un paquet.







Interviews d'auto-entrepreneurs: 123fleurs, fleuriste à Genève Notre nouvelle série estivale donne la parole aux auto-entrepreneurs et aux petites entreprises. Cette semaine, Patrick Wittwer nous livre ses impressions sur son activité à travers son entreprise de livraison de fleurs à Genève.



Comment avez-vous débuté votre activité de fleuriste?



Patrick Wittwer: j'ai repris l'entreprise familiale, limitée au niveau local, et tenté de l'étendre au niveau national. J'ai toujours aidé ma famille dans leur petite entreprise, mais il est rapidement apparu qu'en tant que commerce locale, nous ne pouvions pas lutter contre la grande distribution. Il fallait réagir, et vite.



Quelles modifications avez-vous fait pour relancer votre activité?



Patrick Wittwer: au lieu de se battre contre d'autres fleuristes locaux, nous nous sommes associés au travers d'une association de commerçants locaux. Ensuite, nous avons fait appel à une société de création de site web à Genève pour moderniser notre offre, et vendre nos bouquets en ligne. En parallèle, nous avons améliorer notre présence sous Google pour que nos clients nous trouvent plus facilement.



Où vous voyez-vous dans 10 ans?



Patrick Wittwer: nous allons tenter de solidier notre présence au niveau national à travers l'association suisse des fleuristes donc nous sommes membres. Dans un second temps, nous ouvrirons une solution e-commerce intégrée à notre magasin de fleurs en ligne.

Etre auto-entrepreneur dans le domaine de la Santé Cas de figure assez atypique, les professions de la santé sont également ouvertes aux auto-entrepreneurs. Celles-ci se limitent tout de fois à 4 professions bien définies:



Psychologue Psychomotricien Ergothérapeute Diététicien

Pour tous les autres professionnels de la santé, ce régime n'est accessible que pour une activité secondaire. On se rend compte ces dernières années que de nombreux médecins ont une seconde activité sous ce régime.



En Suisse, le monde de la médecine est régit différemment et ne peut pas appliquer ces règles. Le statut d'auto-entrepreneur n'existe pas, appelé "indépendant" (Raison individuelle).



Ces prochaines semaines, nous enquêterons sur la meilleure manière de débuter une activité secondaire d'auto-entrepreneur et limiter les frais d'activités pour les professionnels de la médecine.



Vincent Bettschart, chirurgien FMH

Débuter en auto-entreprenariat : Lyon Pour cette nouvelle série estivale, nous tenterons de donner des conseils et astuces pour tous les auto-entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans les principales villes de France, en citant les principales institutions nécessaires au bon démarrage de votre activité, qu'il s'agisse de la location d'un bureau, de l'enregistrement d'une adresse postale ou simplement de s'inscrire au registre du commerce. Cependant, il peut être nécessaire de se faire seconder par un juriste, tant le statut d'auto-entrepreneur a changé ces dernières années, afin de ne pas se retrouver un pied du mur dès le lancement de son entreprise.

Commençons avec Lyon, deuxième ville de France, que je connais pour y avoir vécu 8 ans. C'est une place économique très dynamique notamment dans le secteur immobilier, qui se démarque de Paris par certains avantages notamment en ce qui concerne la qualité de vie.



Greffe du Tribunal de Lyon :



De nombreuses informations juridiques et pratiques, l'accès au registre du commerce et bien d'autres. Un site indispensable pour ses démarches administratives





Le réseau Aasbuilding de centres d'affaires est une bonne adresse au coeur de Lyon pour louer un bureau de façon mensuelle ou annuelle, de bénéficier de services d'adressage ou administratifs. Proche de la gare Part-Dieu.





Inscription, modification ou radiation, tous les formulaires officiels nécessaires.





Pour des missions ponctuelles pour auto-entrepreneur.





La chambre des Métiers et de l'Artisanat à Lyon propose des informations et des formations dédiées aux auto-entrepreneurs.





La gestion informatique pour les petites structures Lorsqu'on est auto-entrepreneur ou à la tête d'une petite structure de quelques personnes, il est parfois difficile de pouvoir investir dans un réseau informatique réduit. De par leurs coûts, les solutions présentes sur le marché ne correspondent pas vraiment à un budget équilibré. Les plus débrouillards arriveront à bricoler eux-mêmes quelque chose, même si ce sont plutôt des exceptions. Toutefois, un réseau stable qui permette de gérer plusieurs activités de l'entreprise reste indispensable: il y a aussi la problématiqu des sauvegardes qui doit absolument être prise en compte. Voici donc 2 solutions pour ces 2 cas de figure:



Créer un réseau local



Un guide pas à pas pour connecter deux machines ou plus, avec des astuces au niveau hardware et software pour arriver à gérer les connections facilement.



Logiciel gestion de projet



Un programme simple d'utilisation qui s'adapte bien à tout type de structure, de la plus petite à la plus grande. Plusieurs options permettent également de greffer d'autres modules plus avancés. C'est sans doute le choix le plus judicieux pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas forcément l'informatique.